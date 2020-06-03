Сотню «смертных медальонов» солдат Красной армии нашли под Гатчиной

3 Июнь 2020 2020-06-03T01:33:38+03:00

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Поисковый отряд «Искра» нашел под Гатчиной практически сотню «смертных жетонов» солдат, принимавших участие в Великой Отечественной войне. По словам поисковиков, они организовали раскопки в лесу на месте кровопролитных сражений.

Сначала отряду удалось наткнуться на останки двух бойцов Красной армии. К сожалению, при убитых нашли лишь один пустой медальон, так что установить их личность нереально. Но на следующий день поисковики откопали целое «сокровище» информаций о погибших солдатах.

- Минувший день был удивителен тем, что на месте кровопролитных сражений под Гатчиной в небольшом окопчике найдены «смертные медальоны» в количестве 98 штук. Большая часть из них с записками. Продолжение следует, - написали в группе «Поисковый отряд «Искра» во «Вконтакте».

Сейчас специалисты займутся расшифровкой записок, благодаря которым можно проследить судьбу того или иного бойца-героя.

ИСТОЧНИК KP.RU