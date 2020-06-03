Восьмиклассник вынес 100 тысяч рублей из квартиры соседки в Ленобласти

3 Июнь 2020 2020-06-03T01:56:39+03:00

Восьмиклассник из Бегунцов зашел в "гости" к соседке и оставил ее без сбережений. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Восьмиклассник из поселка Бегунцы, что находится в Волосовском районе Ленобласти, зашел в «гости» к соседке и украл у нее почти 100 тысяч рублей. Как полагает следствие, 14-летний парень проходил мимо квартиры женщины и заметил блестящий ключик, лежащий в ботинках у входной двери. Недолго думая, любопытный школьник решил пойти по скользкой дорожке и обнести 33-летнюю соседку.

- Он похитил из шкафа 98 700 рублей и портативную музыкальную колонку. Его задержали по подозрению в преступлении в день обращения хозяйки квартиры в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу с незаконным проникновением в жилище. Сейчас мальчику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Известно, что подросток учится в школе-интернате деревни Худанки. Окончание учебного года получилось для него «ударным».

ИСТОЧНИК KP.RU