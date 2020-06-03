Четыре человека погибли в жутком пожаре на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:45:37+03:00

Четыре человека сгорели заживо в ночном пожаре на Выборгском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 3 июня 2020 года в девятиэтажке загорелась двухкомнатная квартира

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Сразу четыре человека сгорели заживо в ночном пожаре на севере Санкт-Петербурга. В час ночи 3 июня 2020 года на экстренный телефон МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме по Выборгскому шоссе. Приехав к девятиэтажке, спасатели увидели, что мощные языки пламени вырываются из одного из окон на последнем этаже.

- В 01:15 часов 3 июня поступило сообщение о пожаре в доме 25 по Выборгскому шоссе. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на девятом этаже, площадью 50 «квадратов». Пламя охватило одну из комнат в 18 квадратных метров, - сообщили в МЧС Северной столицы.

В 1:46 часов спасатели на месте пожара обнаружили тела четырех человек, двух мужчин и двух женщин. Соседи погорельцев рассказывают, что погибшим всем за 40 лет.

Только спустя час после вызова, в 2:16 часов пожарные смогли ликвидировать огонь. В работе принимали участие 7 единиц техники и 22 человека личного состава. Причины возгорания выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU