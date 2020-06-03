Клоун развлек автомобилистов в пробке на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:12:56+03:00

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В вечерний час пик на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге заметили клоуна, который развлекал автомобилистов, пока те стояли в пробке. Во вторник, 2 июня 2020 года, местные жители обратили внимание на человека в костюме мима на перекрестке Большой Пушкарской и Каменноостровского проспекта. Когда для одного из потоков движения загорался «красный» светофор, он выходил на дорогу и начинал жонглировать мячами. Видео уличного шоу очевидцы опубликовали в социальной сети.

- Петроградка - она такая, - заметил один из пользователей сети. - Всегда больше позитива и добрых странностей, для тех, кто не привык к Петербургу. Я всегда радуюсь, когда вижу что-то подобное, необъяснимое, и всем того желаю.

Комментаторы позитивно приняли клоуна, который развлекал людей, при этом никому не мешая на дороге. Некоторые предположили, что он так зарабатывает деньги – может кто-то из пробки после выступления кидал ему монетки в шляпу. Другие решили, что жонглер просто тренируется и выбрал для себя публику автомобилистов.

Клоун жонглирует в пробке на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU