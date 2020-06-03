Жаркая и солнечная погода ожидает Санкт-Петербург 3 июня 2020 года
Прекрасная погода наступила в Санкт-Петербурге с начала лета. Уже который день подряд в городе яркое солнце. Однако прогреть до знойной жары воздух ему мешает северный ветер, который гуляет по улицам города. В среду, 3 июня 2020 года, в Северной столице ожидается солнечная погода с температурой до 20 градусов.
- Утро среды в Петербурге началось с солнца, днем будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ночью в Петербурге все еще прохладно – минувшей температура воздуха была в районе плюс 7-9 градусов тепла, в каких-то районах всего плюс 5. Днем потеплеет до плюс 18-20 градусов.
Хорошая погода сохранится до конца рабочей недели. В четверг, 4 июня, в Петербурге плюс 17 и продут кратковременные дожди. В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 22 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU