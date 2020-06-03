2020-06-03T08:27:09+03:00
Общество

Жаркая и солнечная погода ожидает Санкт-Петербург 3 июня 2020 года

Однако холодный, северный ветер продолжит гулять по городу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Солнце и до плюс 20 ожидается 3 июня в ПетербургеСолнце и до плюс 20 ожидается 3 июня в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Прекрасная погода наступила в Санкт-Петербурге с начала лета. Уже который день подряд в городе яркое солнце. Однако прогреть до знойной жары воздух ему мешает северный ветер, который гуляет по улицам города. В среду, 3 июня 2020 года, в Северной столице ожидается солнечная погода с температурой до 20 градусов.

- Утро среды в Петербурге началось с солнца, днем будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью в Петербурге все еще прохладно – минувшей температура воздуха была в районе плюс 7-9 градусов тепла, в каких-то районах всего плюс 5. Днем потеплеет до плюс 18-20 градусов.

Хорошая погода сохранится до конца рабочей недели. В четверг, 4 июня, в Петербурге плюс 17 и продут кратковременные дожди. В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина убил племянника и выстрелил в сестру во время ссоры за квартиру в Санкт-Петербурге
Полиция поймала автоугонщика, устроив ему засаду в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 3 июня 2020 года: Выявлена новая цепочка заражений
Жаркая и солнечная погода ожидает Санкт-Петербург 3 июня 2020 года
Клоун развлек автомобилистов в пробке на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге
Четыре человека погибли в жутком пожаре на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге
Восьмиклассник вынес 100 тысяч рублей из квартиры соседки в Ленобласти
Сотню «смертных медальонов» солдат Красной армии нашли под Гатчиной
«Зенит» сдал тест на коронавирус и начал тренироваться по группам
Неизвестные хладнокровно застрелили пару лебедей в деревне под Кингисеппом
Права на форт Тотлебен из Кронштадта продают за 13 млн рублей на сайте объявлений
Врачи Санкт-Петербурга госпитализируют больного, если у него поражено больше 25% легких
Александр Беглов проверил условия содержания в обсерваторе «Балтиец»
Мощный пожар уничтожил сараи и гаражи в поселке Рощино в Ленобласти
Монтажник наткнулся на гранату в жилом доме на улице Подольской
1,5 тысячи человек с коронавирусом приняли на лечение в пансионате «Заря»