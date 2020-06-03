Коронавирус в Карелии, последние новости на 3 июня 2020 года: Выявлена новая цепочка заражений
Уже несколько месяцев весь мир переживает пандемию новой болезни. Миллионы зараженных, тысячи жертв. На фоне этого получается неплохо сдерживать коронавирус в Карелии. Последние новости на 3 июня 2020 года говорят о том, что общее число выздоровевших приближается к половине от зараженных. Однако за последние сутки были выявлены новые случаи заболевания.
- 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии, из них 17 - в Петрозаводске. Нет, это не один очаг. Это цепочки, которые тянутся от ранее заболевших, - сообщили в пресс-службе губернатора республики.
Также случаи заражения выявлены в Лоухи -2 человека, Лахденпохский район- 4 человека ( Лахденпохья - 2, поселок Куркиеки -2), Сегежа -1 человек.
Выздоровели еще 13 человек: 6 в Петрозаводске, 2 в Медвежьегорске, 2 в Лахденпохье, 1 в Питкяранте, 1 в Олонце и 1 в Сортавале.
Всего за время пандемии в Карелии зафиксировано уже 520 случаев заражения, из них 201 пациент выздоровел, трое скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU