2020-06-03T08:55:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 3 июня 2020 года: Выявлена новая цепочка заражений

Мы собрали последние новости о коронавирусу в Карелии на 3 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 24 человека заразились коронавирусом в Карелии на 3 июня 2020 годаЕще 24 человека заразились коронавирусом в Карелии на 3 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Уже несколько месяцев весь мир переживает пандемию новой болезни. Миллионы зараженных, тысячи жертв. На фоне этого получается неплохо сдерживать коронавирус в Карелии. Последние новости на 3 июня 2020 года говорят о том, что общее число выздоровевших приближается к половине от зараженных. Однако за последние сутки были выявлены новые случаи заболевания.

- 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии, из них 17 - в Петрозаводске. Нет, это не один очаг. Это цепочки, которые тянутся от ранее заболевших, - сообщили в пресс-службе губернатора республики.

Также случаи заражения выявлены в Лоухи -2 человека, Лахденпохский район- 4 человека ( Лахденпохья - 2, поселок Куркиеки -2), Сегежа -1 человек.

Выздоровели еще 13 человек: 6 в Петрозаводске, 2 в Медвежьегорске, 2 в Лахденпохье, 1 в Питкяранте, 1 в Олонце и 1 в Сортавале.

Всего за время пандемии в Карелии зафиксировано уже 520 случаев заражения, из них 201 пациент выздоровел, трое скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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