Полиция поймала автоугонщика, устроив ему засаду в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:12:18+03:00

Правоохранители выследили краденный автомобиль, который уже был под новыми номерами [фото]

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В Санкт-Петербурге полиция задержала в Калининском районе автоугонщика. Автомобиль, по которому правоохранители выследили подозреваемого, был украден 20 мая 2020 года. Спустя два дня оперативники нашли его, но решили подождать преступника и устроили засаду. 1 июня угонщик вернулся.

Парня поймали, когда он вернулся к краденной машине / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Автомобиль «Мазда» за 950 тысяч рублей был угнан от дома 43 по Чугунной улице. Через два дня в ходе оперативных мероприятий машина была найдена на открытой стоянке у дома 49, литера А, на улице Коллонтай. Однако на транспорте уже были подложные номерные знаки, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские решили устроить засаду, ведь преступник явно должен был вернуться за автомобилем. В понедельник, 1 июня, к автомобилю подошли два парня, которых правоохранители и задержали. Одному 30 лет, второму 28. После полиция задержала подозреваемого угонщика, а второго опросила как свидетеля и отпустила.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU