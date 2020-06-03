Мужчина убил племянника и выстрелил в сестру во время ссоры за квартиру в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:54:24+03:00

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«Квартирный вопрос» поломал судьбу очередной семьи в Санкт-Петербурге. Мужчина делил с сестрой квартиру, однако их спор превратился в жестокую расправу. Во вторник, 2 июня, во время конфликта он выстрелил в сестру, а после зарезал ножом и ее сына.

- В 13:45 часов вторника жители дома 5 по улице Уточкина позвонили в полицию и сообщили, что в одном из подъездов слышны крики о помощи. Через пять минут на месте был наряд, который обнаружил на лестничной клетке одной их квартир труп 34-летнего мужчину с раной в шее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Рядом в тяжелом состоянии была 56-летняя мать убитого. У женщины было повреждение в области глаза, поэтому ей срочно вызвали «скорую».

Полиция выяснила, что женщина живет в этом доме. В подъезде их с сыном встретил 61-летний брат пострадавший, который живет на проспекте Елизарова. У них началась ссора из-за раздела квартиры и имущества. В итоге мужчина выстрелил сестре в лицо из газового пистолета, а ее сына ударил ножом в горло, после чего сбежал. Сейчас полиция разыскивает убийцу.

ИСТОЧНИК KP.RU