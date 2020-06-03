2020-06-03T10:16:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще более 13 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года

На карантине с инфекцией находятся почти 4 тысячи петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Еще более 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 3 июняЕще более 13 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 3 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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Утром в среду, 3 июня 2020 года, Смольный рассказал об последней обстановке с пандемией в Санкт-Петербурге. За последние сутки в городе обследовано на коронавирусную инфекцию еще 13336 человек. результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- Также на карантине находится 3917 человек. Из них 267 - в обсерваторе, 874 - на самоизоляции, 2776 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Петербурга.

Также за сутки обработано 1246 вызов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 406 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 50 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 73 обращения, в полицию - 76. Остальные звонки были справочного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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