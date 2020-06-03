2020-06-03T10:35:16+03:00
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице

Утром 3 июня вспыхнуло инфекционное отделение на Миргородской улице
Петр КИБЕР
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Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице.Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Один человек погиб при пожаре в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. Из-за возгорания в старом корпусе на Миргородской улице, в котором находились больше 270 человек, продуктами горения надышался и умер 39-летний пациент.

- 3 июня в 07:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Миргородская улица, дом 3 (Боткинская больница 1 площадка), - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По прибытии было установлено, что в 05:50 утра На 2-м этаже 4-х этажного больничного корпуса, в боксе номер 11, выделенного под инфекционный геппатит, произошло возгорание постельных принадлежностей.

С кровати пламя перекинулось на стены палаты и мебель. Общая площадь пожара оказалась небольшой - около 5 квадратных метров, однако пациент 1981 года рождения. получил смертельное отравление угарным газом.

По предварительным данным, мужчина курил в постели. Огонь был потушен силами персонала больницы.

Всего в корпусе Боткинской больницы, где произошло ЧП, находится 274 пациента. В том числе 51 лежачий, а также 87 человек персонала. Никто из них не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные дознаватели.

боль

ИСТОЧНИК KP.RU

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