«Кладмэна»-новичка поймали с партией наркотиков в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:41:02+03:00

Закладчика наркотиков задержали с партией товара в Петербурге / Фото: УТ МВД по Петербургу

Парень устроился «работать» по объявлению, однако попался, когда забирал товар

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции на транспорте поймали так называемого закладчика наркотиков. В среду, 3 июня 2020 года, правоохранители сообщили, что 22-летнего парня задержали, когда он забирал партию веществ, спрятанную на железной дороге.

- Парня задержали на железнодорожной станции, когда он забирал партию наркотиков. Во время досмотра у него обнаружено 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Экспертиза показала, что в свертках более 25 грамм психотропного вещества – метилэфедрон. Полиция выяснила, что задержанный несколько недель назад нашел объявление о предложении поработать «кладмэном» - распространителем наркотиков. Он получил сообщение о местонахождении партии и пошел ее забирать. Но попался в руки стражей порядка.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Проводится проверка причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU