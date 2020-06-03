2020-06-03T10:41:02+03:00
Происшествия

«Кладмэна»-новичка поймали с партией наркотиков в Санкт-Петербурге

Парень устроился «работать» по объявлению, однако попался, когда забирал товар
Лилия КОЗЛОВА
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Закладчика наркотиков задержали с партией товара в Петербурге / Фото: УТ МВД по ПетербургуЗакладчика наркотиков задержали с партией товара в Петербурге / Фото: УТ МВД по Петербургу
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции на транспорте поймали так называемого закладчика наркотиков. В среду, 3 июня 2020 года, правоохранители сообщили, что 22-летнего парня задержали, когда он забирал партию веществ, спрятанную на железной дороге.

- Парня задержали на железнодорожной станции, когда он забирал партию наркотиков. Во время досмотра у него обнаружено 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Экспертиза показала, что в свертках более 25 грамм психотропного вещества – метилэфедрон. Полиция выяснила, что задержанный несколько недель назад нашел объявление о предложении поработать «кладмэном» - распространителем наркотиков. Он получил сообщение о местонахождении партии и пошел ее забирать. Но попался в руки стражей порядка.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Проводится проверка причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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