«Кладмэна»-новичка поймали с партией наркотиков в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции на транспорте поймали так называемого закладчика наркотиков. В среду, 3 июня 2020 года, правоохранители сообщили, что 22-летнего парня задержали, когда он забирал партию веществ, спрятанную на железной дороге.
- Парня задержали на железнодорожной станции, когда он забирал партию наркотиков. Во время досмотра у него обнаружено 25 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в управлении на транспорте МВД.
Экспертиза показала, что в свертках более 25 грамм психотропного вещества – метилэфедрон. Полиция выяснила, что задержанный несколько недель назад нашел объявление о предложении поработать «кладмэном» - распространителем наркотиков. Он получил сообщение о местонахождении партии и пошел ее забирать. Но попался в руки стражей порядка.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Проводится проверка причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU