2020-06-03T11:03:10+03:00
Общество

Умер заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков

Чиновник скончался спустя два дня после своего 56-летия
Лилия КОЗЛОВА
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Умер первый заместитель министра финансов Республики Карелия Александр Грищенков / Фото: Администрация КарелииУмер первый заместитель министра финансов Республики Карелия Александр Грищенков / Фото: Администрация Карелии
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В Карелии умер первый заместитель Министра финансов Республики Александр Владимирович Грищенков. Чиновник скончался 2 июня 2020 года, спустя два дня после своего дня рождения. 31 мая ему исполнилось 56 лет.

- Это невосполнимая утрата для семьи, родных и близких. Потеря и для карельского правительства – Александр Владимирович был профессионалом высокого класса, - написал губернатор Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Парфенчиков отметил, что Грищенков всю жизнь он посвятил работе в финансово-экономической сфере республики. Был советником губернатора по экономическим вопросам, 10 лет возглавлял налоговую службу Карелии. С 2006 по 2020 годы трудился в должности заместителя министра, а затем первого заместителя финансов Республики.

- Александр Владимировича отличали не только чувство долга и глубокие знания в сфере финансов, но и уважительное отношение к коллегам. Приношу искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Владимировича.

Причину скоропостижной смерти министра Парфенчиков не назвал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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