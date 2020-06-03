2020-06-03T11:17:23+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года составило 54 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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В Ленобласти коронавирусом заболели еще 54 человека.В Ленобласти коронавирусом заболели еще 54 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Опубликованы свежие данные по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки. Одновременно стало известно число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года.

- По состоянию на 10:35 3 июня подтверждены еще 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией в Ленинградской области, - сообщает Оперштаб.

Таким образом, общее количество зараженных в Ленобласти с начала пандемии составило 2982 человека. 1751 пациент из них выздоровел, причем прибавка за сутки составила 77 человек, что показывает положительную динамику на фоне 54 заболевших.

После вчерашнего подтверждения еще четырех умерших от COVID-19, количество смертельных исходов осталось неизменным – скончались 15 больных.

По состоянию на утро 3 июня в активной фазе заболевания находятся 1216 жителей Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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