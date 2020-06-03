Следственный комитет возбудил дело после пожара с 4 погибшими на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:31:47+03:00

В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в квартире, где погибли 4 человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге следственный комитет города возбудил уголовное дело после жуткого пожара в квартире на Выборгском шоссе, где погибли четыре человека. Утром в среду, 3 июня 2020 года, правоохранители квалифицировали произошедшее по статье 109 уголовного кодекса – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

- Из материалов уголовного дела следует, что ночью 3 июня 2020 года после ликвидации пожара в квартире одного из домов, расположенного на Выборгском шоссе были обнаружены тела хозяина квартиры, а также его знакомых двух женщин и мужчины, - рассказали в комитете.

По данным МЧС, горела двухкомнатная квартира в девятиэтажке на Выборгском шоссе, 25. Пожар возник именно в верхней квартире в 1 час ночи. Спасателям понадобился час, чтобы справиться с огнем.

Сейчас следственный комитет проводит проверку для того, чтобы выяснить, как начался пожар. После будет дана оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU