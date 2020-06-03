2020-06-03T11:37:36+03:00
Происшествия

Экскаватор застрял под мостом на Ланском шоссе

Тяжелая техника не прошла по высоте под низкой переправой
Петр КИБЕР
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Под мостом у станции Ланская застрял экскаватор. Фото: vk.com/spb_todayПод мостом у станции Ланская застрял экскаватор. Фото: vk.com/spb_today
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Если знаменитый Мост глупости в Санкт-Петербурге «отдыхает», то вместо него «работают» другие городские переправы. Так, утром 3 июня жертву поймал железнодорожный мост у станции Ланская, не отличающийся особой «кровожадностью».

- На Ланском шоссе, технику не смогли провезти под мостом, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах, снятых водителем машины, ехавшим сзади грузовика, видно, как водитель тягача раскладывает тралы, чтобы согнать экскаватор на дорогу. По счастью, шофер оказался опытным и не протаранил мост. Подъехав к переправе вплотную, он понял, что высоты в 3,8 метра не хватит для того, чтобы строительная техника на платформе прошла под ней.

Из-за продолжительной операции по выгрузке, прогону экскаватора своим ходом под мостом и погрузке обратно, движение по Ланскому шоссе у перекрестка с Большим Сампсониевским проспектом было ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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