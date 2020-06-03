Вор разобрал стену, чтобы залезть в квартиру на электронном замке в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:18:32+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает вора, обокравшего квартиру на Съежинской улице. Преступление произошло 1 или 2 июня 2020 года. Для того, чтобы проникнуть в квартиру с электронным замком на двери, преступник даже разобрал часть стены.

- В 14:40 часов 2 июня в полицию обратился 25-летний индивидуальный предприниматель, который рассказал, что пока его не было, с 15 часов 1 июня до 11 утра 2 июня, кто-то обокрал его съемную квартиру в доме 19 по Съежинской улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина пояснил, что на двери стоит электронный замок. Вор частично разобрал стену из гипсокартона, оборвал провода замка и проник внутрь. Из квартиры он вынес 100 тысяч рублей и смартфон предпринимателя.

Осмотрев место преступления, полиция нашла следы обуви, отпечатки пальцев и окурок. Также правоохранители взяли на изучения видео с камер наблюдения у входа в квартире. Взломщика на них видно.

По факту возбуждено уголовное дело. Вора разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU