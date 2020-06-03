2020-06-03T12:33:26+03:00
Общество

С 3 июня в Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусы

Движение на трех маршрута усилит «Пассажиравтотранс»
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусыВ Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусыФото: Олег ЗОЛОТО
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С 3 июня, из-за возросшего пассажиропотока, будет усилено движение автобусов на трех городских маршрутах, которые обслуживает «Пассажиравтотранс». С утра среды на линию уже вышли дополнительные машины.

- Для повышения комфорта поездок на маршрутах №№ 186,187 и 375 увеличено количество автобусов, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Всего на маршруты вышли шесть дополнительных автобусов. Увеличить их число и сократить интервал движения пришлось по результатам мониторинга пассажиропотока. С 1 июня он резко вырос, и машин на линии стало не хватать.

Напомним, что вице-губернатор Евгений Елин заявил, что на данный момент уже 80 процентов петербуржцев вышли на работу на свои места. А это означает возросшее количество пассажиров в транспорте. При этом часть горожан трудится удаленно, а режим ограничений не снят, поэтому сохраняется сокращенный график работы наземного транспорта и метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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