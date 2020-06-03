2020-06-03T12:37:13+03:00
Происшествия

Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге

Полиция задержала подозреваемого виновника в инцесте
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге мужчина изнасиловал троюродную сеструВ Петербурге мужчина изнасиловал троюродную сеструФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге местная жительница стала жертвой сексуального насилия со стороны своего родственника. В ночь на вторник, 2 июня 2020 года, женщина принимала в гостях своего троюродного брата, который выпив, начал к ней приставать, а после грубо изнасиловал.

- Утром 2 июня в полицию обратилась жительница дома 2/11 по улице Чудновского, которая рассказала, что над ней надругался 35-летний родственник. Женщина уточнила, что тот не работает, а также указала его домашний адрес на Хасанской улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Записав все данные, полиция нагрянула к подозреваемому домой, где его и задержали. Окончательно после следствия правоохранители выяснили, что около 3 часов ночи 35-летний мужчина, гостя у свое троюродной сестры, выпил алкогольных напитков, после которых полез к родственнице за «теплом». Взяв женщину силой он изнасиловав ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские сняли «карлсона» с крыши Витебского вокзала
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил юбилей
КАД встал в огромную пробку в Санкт-Петербурге 3 июня 2020 года
С 15 июня петербуржцы смогут улететь в отпуск на юг
Женщина отбилась от насильника на безлюдной улице на севере Санкт-Петербурга
Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда
Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за то, что детей в самолете посадили отдельно от нее
Группа серийных налетчиков на круглосуточные магазины Санкт-Петербурга отправится под суд
Житель Тихвина руками благотворителей украл сумку с Московского вокзала
На трассе «Россия» ограничат движение в Ленинградской области на две недели с 15 июня
В Ленобласти пограничники за неделю поймали 150 нарушителей
Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге
С 3 июня в Санкт-Петербурге на линию выйдут дополнительные автобусы
Вор разобрал стену, чтобы залезть в квартиру на электронном замке в Санкт-Петербурге
Суд арестовал студента, который зарезал свою спящую мать
Экскаватор застрял под мостом на Ланском шоссе
Следственный комитет возбудил дело после пожара с 4 погибшими на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 3 июня 2020 года составило 54 человека
Умер заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков
Вирусолог объяснил, у кого вырабатывается больше антител к коронавирусу