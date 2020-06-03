Женщину изнасиловал пьяный троюродный брат, зашедший в гости в Санкт-Петербурге

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:37:13+03:00

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В Санкт-Петербурге местная жительница стала жертвой сексуального насилия со стороны своего родственника. В ночь на вторник, 2 июня 2020 года, женщина принимала в гостях своего троюродного брата, который выпив, начал к ней приставать, а после грубо изнасиловал.

- Утром 2 июня в полицию обратилась жительница дома 2/11 по улице Чудновского, которая рассказала, что над ней надругался 35-летний родственник. Женщина уточнила, что тот не работает, а также указала его домашний адрес на Хасанской улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Записав все данные, полиция нагрянула к подозреваемому домой, где его и задержали. Окончательно после следствия правоохранители выяснили, что около 3 часов ночи 35-летний мужчина, гостя у свое троюродной сестры, выпил алкогольных напитков, после которых полез к родственнице за «теплом». Взяв женщину силой он изнасиловав ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU