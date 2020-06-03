В Ленобласти пограничники за неделю поймали 150 нарушителей

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:38:21+03:00

Чаще всего это были иностранцы

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Пограничники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти подвели промежуточные итоги своей работы за первые пять месяцев 2020 года. Всего за это время им в руки попались больше 1600 нарушителей пограничного режима.

- За 2020 год выявлено 1640 человек, из них только 160 являются гражданами РФ, остальные – иностранцы. В сумме они оштрафованы на 470 000 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального Погрануправления ФСБ.

Но поток желающих прорваться сквозь рубежи родины не утихает. Только за последнюю неделю мая было задержано больше 150 нарушителей пограничного режима, 120 из которых – иностранцы.

Чаще всего именно они пытались нелегально пробраться в Россию или из нее, в Европу. Но много нарушений не связано с прорывами сквозь рубежи. Причинами зачастую становится отсутствие разрешающих документов на нахождение в пограничной зоне. В том числе по работе, рыбалке, охоте, для поездки в гости и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU