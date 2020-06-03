2020-06-03T12:51:20+03:00
Общество

На трассе «Россия» ограничат движение в Ленинградской области на две недели с 15 июня

Дорогу по мосту через реку Тосно частично перекроют из-за ремонта
Лилия КОЗЛОВА
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На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способность с 15 по 30 июня 2020 года / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способность с 15 по 30 июня 2020 года / Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Изменить размер текста:

В связи с очередным ремонтом дорог, в Ленинградской области ожидается частичное перекрытие трассы М-10 «Россия», которая ведет от Санкт-Петербурга до Москвы. На две недели, с 15 по 30 июня 2020 года, пропускная способность будет ограничена на мосту через реку Тосно в связи с ремонтом.

- В связи с производством работ по устройству подходов к деформационным швам на мосту через реку Тосно на трассе М-10 в период с 15 по 30 июня 2020 года будет поочередно перекрываться одна полоса движения в обоих направлениях одновременно, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На этом участке трассы всего четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. Для того, чтобы полностью не перекрывать всю дорогу, сначала будут перекрыты осевые полосы, затем крайние.

После завершения работ движение вновь будет полным. Для ремонта швов службы будут использовать эластомерные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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