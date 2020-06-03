2020-06-03T13:02:54+03:00
Происшествия

Житель Тихвина руками благотворителей украл сумку с Московского вокзала

Теперь 56-летнему безработному мужчине грозит пять лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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Безработный украл сумку на Московском вокзале.Безработный украл сумку на Московском вокзале.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские Северо-Западного управления МВД на транспорте задержали 56-летнего безработного мужчину, которого подозревают в похищении сумки с Московского вокзала Петербурга. Причем он умудрился это сделать чужими руками.

- Установлено, что подозреваемый, находясь в зале Московского вокзала, обратил внимание на оставленную кем-то сумку. В этот момент к нему подошли представители организации и предложили помощь в трудоустройстве и предоставлении жилья, - сообщает пресс-служба управления транспортной полиции.

Мужчина с предложением согласился, но попросил помочь донести его, якобы, сумку. Ничего не подозревавшие помощники вынесли ее с вокзала. Безработный сумку забрал и ушел в укромное место. Там он распотрошил чужой багаж. Большую часть вещей выкинул, как и мобильник, который не удалось разблокировать, а планшетный компьютер забрал себе.

С ним злоумышленника и поймали полицейские. Теперь жителю Тихвина грозит до 5 лет тюрьмы по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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