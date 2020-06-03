2020-06-03T13:15:14+03:00
Происшествия

Группа серийных налетчиков на круглосуточные магазины Санкт-Петербурга отправится под суд

Четверо мужчин ограбили торговые точки в трех районах города на полмиллиона рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Серийных налетчиков на магазины отправили под суд в ПетербургеСерийных налетчиков на магазины отправили под суд в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге завершено расследование в отношении группы грабителей, устроивших серийные налеты на круглосуточные магазины города. По данным полиции от 3 июня 2020 года, ими оказались четверо парней в возрасте 22-23 лет. Все уроженцы Закавказья.

- Подозреваемых арестовали после очередного ограбления магазина на Белградской улице. До этого они устроили аналогичный налет на улице Зины Портновой. Ночью 16 марта 2019 года парни, облачившись в кепки и капюшоны, вошли в торговый зал и вынесли элитный алкоголь, сигареты и деньги из кассы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

На следующий день налетчики напали на магазин на улице Хошимина. Они ударили бутылкой по голове продавца, снова забрали деньги из кассы и алкоголь. Нажива обвиняемых по трем эпизодам составила более полумиллиона рублей.

Все случаи были объединены в одно уголовное производство. 3 июня оно было закончено, а материалы направлены в Выборгский районный суд. Трое обвиняемых находятся под стражей, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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