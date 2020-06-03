Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за то, что детей в самолете посадили отдельно от нее

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:31:33+03:00

Женщина пошла в суд из-за того, что в самолете ее маленьких детей посадили отдельно от нее. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску женщины, требовавшей от авиакомпании компенсировать моральный вред ей и ее дочерям. Причиной стало то, что мать с детьми рассадили в самолете отдельно.

- В обоснование требований истец указала, что в 2018 году на официальном сайте приобрела на свое имя и на двух несовершеннолетних детей три электронных билета с маршрутом Санкт-Петербург-Тиват. При рассадке в салоне места были предоставлены с нарушением правил авиаперевозки, поскольку несовершеннолетние дети 5 и 7 лет были посажены отдельно от законного представителя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По мнению матери, ее дети весь полет были в стрессе, среди незнакомых людей, а она не могла дать им теплоту и заботу. Кроме того, одна из девочек после полета заболела отитом. Петербурженка посчитала, что авиакомпания нарушила материнские права и права ее детей. Перевозчик с претензией был не согласен.

В качестве компенсации женщина просила 700 тысяч рублей, однако суд сумму сократил и дал только 80.

ИСТОЧНИК KP.RU