Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда
Когда школьники перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, стало ясно: техническая возможность полноценно заниматься есть далеко не у всех. Тогда во всех регионах России началась масштабная работа по обеспечению ребятишек компьютерами и планшетами.
Акция #помогиучиться по сбору гаджетов для школьников из малообеспеченных и многодетных семейв Ленобласти стартовала в апреле.
- Нужно было собрать 3,5 тысячи гаджетов, - рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти. - В акции приняли участие жители региона, а также предприятия. Было собрано около 4 тысяч компьютеров и планшетов.
Технику быстро проверили, продезинфицировали, поставили на учет в школах и раздали нуждающимся семьям. И, несмотря на то что учебный год закончен, там она и останется.
- Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, мы оставляем семьям на следующий учебный год», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра здания новой школы в поселке Новоселье Ломоносовского района. - Поручение комитету общего и профессионального образования уже давно.
Но это не значит, что обучение так и останется дистанционным. Когда ученики вернутся за школьные парты, гаджеты будут использовать взрослые для связи с учителями и доступа к электронным дневникам. Кроме того, дети смогут делать электронные домашние задания, если такие будут задавать наравне с обычными.
ИСТОЧНИК KP.RU