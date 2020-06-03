Собранные для учебы компьютеры и планшеты оставят школьникам Ленобласти навсегда

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:32:51+03:00

Когда дети пойдут в школы, родители будут общаться с учителями онлайн Фото: Артем КИЛЬКИН

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Когда школьники перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, стало ясно: техническая возможность полноценно заниматься есть далеко не у всех. Тогда во всех регионах России началась масштабная работа по обеспечению ребятишек компьютерами и планшетами.

Акция #помогиучиться по сбору гаджетов для школьников из малообеспеченных и многодетных семейв Ленобласти стартовала в апреле.

- Нужно было собрать 3,5 тысячи гаджетов, - рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти. - В акции приняли участие жители региона, а также предприятия. Было собрано около 4 тысяч компьютеров и планшетов.

Технику быстро проверили, продезинфицировали, поставили на учет в школах и раздали нуждающимся семьям. И, несмотря на то что учебный год закончен, там она и останется.

- Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, мы оставляем семьям на следующий учебный год», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время осмотра здания новой школы в поселке Новоселье Ломоносовского района. - Поручение комитету общего и профессионального образования уже давно.

Но это не значит, что обучение так и останется дистанционным. Когда ученики вернутся за школьные парты, гаджеты будут использовать взрослые для связи с учителями и доступа к электронным дневникам. Кроме того, дети смогут делать электронные домашние задания, если такие будут задавать наравне с обычными.

ИСТОЧНИК KP.RU