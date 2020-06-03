Женщина отбилась от насильника на безлюдной улице на севере Санкт-Петербурга

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:47:25+03:00

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В Санкт-Петербурге местной жительнице пришлось дать бой насильнику, напавшего на нее ночью на безлюдной улице. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 июня 2020 года, на проспекте Мориса Тореза, когда женщина шла домой.

- По словам 28-летней заявительницы, около 00:40 часов у дома 118 по проспекту Тореза на нее напал неизвестный мужчина и попытался изнасиловать. Однако женщина смогла оказать насильнику серьезное сопротивление, после чего тот сдался и сбежал, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина сразу же позвонила в полицию, поэтому уже через 40 минут после нападения, стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный гражданин Узбекистана, временно зарегистрированный в квартире на Ленинском проспекте.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU