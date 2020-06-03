2020-06-03T14:49:46+03:00
Общество

ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом

Дополнительные траты пойдут на «социалку» и закупку медоборудования
Петр КИБЕР
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ЗакС принял бюджет Петербурга с дефицитом в 111 миллиардов рублей.ЗакС принял бюджет Петербурга с дефицитом в 111 миллиардов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Депутаты петербургского парламента во втором чтении одобрили принятие бюджета города на 2020 год с учетом внесенных поправок. После первого чтения, когда дефицит достигал 104 миллиардов рублей, ко второму он вырос до 111 миллиардов. Возросшие траты пойдут на социальные программы и медицину.

- В целом расходы увеличиваются почти на 8 млрд рублей, которые будут направлены на обеспечение социальной сферы, здравоохранения и образования. Важно, что Правительство учло предложения депутатов и восстановило ассигнования в размере 500 млн рублей на садово-парковое хозяйство города. Вирус уйдет, а мы будем и дальше жить в Санкт-Петербурге, который по праву называют одним из самых красивых городов мира, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, слова которого приводит пресс-служба парламента.

Так, больше миллиарда направят на закупки оборудования и проведение необходимых мероприятий в больницах. Также деньги пойдут на меры по поддержке бизнеса и сохранению рабочих мест.

Часть программ планируется провести при помощи федерального центра, но дефицит бюджета все равно будет большим: «По многим направлениям нам придется потуже затянуть пояса. Однако сегодня – время для расстановки жестких приоритетов», - заявил Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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