2020-06-03T16:15:11+03:00
Дом. Семья

Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области

Животное двое суток просидело на высокое ели [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Котенка спасли с огромной ели на кладбище в Ленобласти / Фото: КошкиспасКотенка спасли с огромной ели на кладбище в Ленобласти / Фото: Кошкиспас
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На деревенском кладбище в Ленинградской области спасли котенка, который просидел там двое суток в заточении. В среду, 3 июня 2020 года, волонтеры из Санкт-Петербурга «Кошкиспас» рассказали, как снимали с высокой ели животное, которое никак не давалось в руки. Все произошло в деревне Черное Волосовского района 2 июня.

- Есть такое выражение - корабельные сосны. Тут была корабельная ель. Кот едва виднелся где-то в верхней трети дерева и мяукал. Правда по голосу казалось, что 5 месяцев ему было уже давно, - описали местность спасатели.

С каждой минутой кот забирался все выше / Фото: Кошкиспас

С каждой минутой кот забирался все выше / Фото: Кошкиспас

Пока спасатели лезли к коту, тот от страха забирался все выше и истошно кричал. Собравшиеся внизу люди растянули тент, на случай, если придется ловить кота. Мешали спасательной операции оградки и могильные кресты, за которые постоянно цеплялись люди и веревки.

Когда кот наконец свалился вниз, то дал деру по кладбищу и забрался уже на новое дерево. Тут, так как высота была не большая, уговаривать вернуться кота домой пошла хозяйка. Завидев ее котенок шмыгнул в кофту и благополучно вернулся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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