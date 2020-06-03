Петербуржца оштрафовали за публикацию экстремистских роликов во «Вконтакте»

3 Июнь 2020 2020-06-03T20:40:35+03:00

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Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за распространение экстремистских материалов во «Вконтакте». Пользователя под именем Андрей дважды поймали на публикации опасных роликов. Сначала 4 декабря 2019 года он прикрепил в сообществе «Атеист» видеозапись на песню «Синагога» за авторством тверской музыкальной группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». Ролик представлял собой нарезку высказываний о Холокосте и давно уже признан экстремистским.

Во второй раз он прикрепил этот же ролик, но уже к коллажу, высмеивающему продажу свечей в церквях. Вскоре его активность в соцсетях заметили правоохранительные органы.

- Подсудимый вину в административном правонарушении признал. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей за каждый проступок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU