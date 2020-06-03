2020-06-03T23:12:46+03:00
Происшествия

Пенсионера насмерть сбил поезд на ж/д станции в Ленобласти

Мужчина решил рискнуть и пройти по пешеходному переходу на красный сигнал светофора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Пенсионера насмерть сбили на железнодорожной станции Кикерино в Ленобласти.Пенсионера насмерть сбили на железнодорожной станции Кикерино в Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Днем 3 мая на железнодорожной станции Кикерино, что находится в Ленобласти, грузовой поезд насмерть сбил пенсионера. На место трагедии оперативно приехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Специалисты установили личность мужчины. Ему 58 лет и он является жителем Волосовского района. Пока что по факту происшествия проводится проверка, однако уже ясно, что пенсионер погиб из-за своей же беспечности.

- Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе Санкт-Петербург - Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Полиция напоминает жителям области о том, что основной причиной подобных трагедий и различных травм на ж/д станциях является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит, по делу ли оштрафовали две больницы Санкт-Петербурга за нарушение санитарных норм
Мотоциклист сбил пешехода на улице Ждановской
Пенсионера насмерть сбил поезд на ж/д станции в Ленобласти
Стало известно о состоянии здоровья четырехлетней девочки, попавшей под колеса двух авто на Биржевой площади
Некоммерческие организации из сферы культуры Санкт-Петербурга получат денежную помощь
Аномальный рост смертности в Санкт-Петербурге зафиксирован за май
Ежедневно в Санкт-Петербурге госпитализируют около 750 человек
Госпиталь в «Ленэкспо» для больных коронавирусом заполнен лишь на треть
Петербуржца оштрафовали за публикацию экстремистских роликов во «Вконтакте»
Комздрав Санкт-Петербурга официально объявил о выходе на плато по коронавирусу
Часть автобусных маршрутов между Санкт-Петербургом и Ленобластью могут попасть под сокращение
Петербурженка умерла после пластической операции в нелегальной клинике
Ресторан на Крестовском острове закрыли за массовую попойку во время карантина
Глава Ленобласти рассказал, когда откроют границу с Финляндией
На реставрацию Медного всадника в Санкт-Петербурге планируют потратить 45 миллионов рублей
Полиция допросила главу петербургского «Альянса учителей» Даниила Кена. Ему вменяют неуважение к суду
Градсовет отклонил проект реконструкции метро «Политехническая» из-за множества замечаний
Умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге будут считать по-новому
Главврач Боткинской больницы на видео рассказал о пожар, в котором погиб пациент
Сразу на семи трассах Ленинградской области начался ремонт в июне 2020 года
Школьники Санкт-Петербурга получат бесплатные обеды и завтраки с 1 сентября 2020 года
В выходные на кладбища пустят дополнительные автобусы
Прыткого котенка спасли из заточения на кладбище в Ленинградской области
Охранника, убившего мужчину и спрятавшего его труп в туалете Ладожского вокзала, ждет суд
Глава петербургского Комиета по соцполитике заболел коронавирусом
Индекс уровня режима самоизоляции в Санкт-Петербурге на 3 июня 2020 года: Падение ниже 1 балла
Новые школы откроются в Санкт-Петербурге к 1 сентября 2020 года
Контрабандистам, которые незаконно ввезли в Россию антиквариат, грозит уголовная статья
ЗакС принял бюджет Санкт-Петербурга с выросшим до 111 миллиардов дефицитом