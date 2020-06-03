Пенсионера насмерть сбил поезд на ж/д станции в Ленобласти

3 Июнь 2020 2020-06-03T23:12:46+03:00

Мужчина решил рискнуть и пройти по пешеходному переходу на красный сигнал светофора

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Днем 3 мая на железнодорожной станции Кикерино, что находится в Ленобласти, грузовой поезд насмерть сбил пенсионера. На место трагедии оперативно приехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Специалисты установили личность мужчины. Ему 58 лет и он является жителем Волосовского района. Пока что по факту происшествия проводится проверка, однако уже ясно, что пенсионер погиб из-за своей же беспечности.

- Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе Санкт-Петербург - Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

Полиция напоминает жителям области о том, что основной причиной подобных трагедий и различных травм на ж/д станциях является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU