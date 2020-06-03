2020-06-03T23:49:36+03:00
Происшествия

Мотоциклист сбил пешехода на улице Ждановской

Обоих участников ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мотоциклист влетел в пешехода на улице Ждановской. Фото: vk.com/dorinspbМотоциклист влетел в пешехода на улице Ждановской. Фото: vk.com/dorinspb
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Мотоциклист влетел в пешехода на улице Ждановской в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Все произошло поздним вечером напротив дома №1/2. В результате происшествия обоих участников аварии срочно госпитализировали в больницу усилиями врачей скорой помощи. Также на место приехала и машина реанимации. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Оба пострадавших получили тяжелые травмы. Фото: vk.com/dorinspb

Оба пострадавших получили тяжелые травмы. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель, управляя мотоциклом Yamaha R1, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП оба в тяжелом состоянии здоровья, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.

Пока не сообщается, где именно произошла авария. Судя по фотографиям, столкновение случилось в зоне пешеходного перехода. Примечательно, что мотоцикл находится в доброй сотне метров от дорожных конусов, установленных инспекторами ГИБДД. Возможно, он продолжил движение без водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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