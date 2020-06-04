2020-06-04T01:14:13+03:00
Дом. Семья

Три больших лося разгуливали по Приморскому району посреди ночи

Звери перешли Планерную улицу и скрылись в деревьях [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Три лося прогулялись на Планерной улице и направились в сторону Юнтоловского заказника. Фото: vk.com/lahta_spbТри лося прогулялись на Планерной улице и направились в сторону Юнтоловского заказника. Фото: vk.com/lahta_spb
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В сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте» появилась видеозапись неожиданных сохатых гостей на улице Планерной. Минимум трех крупных лосей, перебежавших проезжую часть, заметили удивленные местные жители. По словам автора видео, все произошло около 3 часов ночи. Лоси немного погуляли среди тихих «каменных джунглей», а затем устремились в лесной массив, благо машины им в этом не помешали.

- Они очень аккуратно дорогу переходили. Сначала один лось к домам перешел, а потом за ним пришли еще двое. Они постояли немного, опять дорогу перешли и отправились под ЗСД в лес, - рассказывает о своих наблюдениях женщина, снявшая сохатых на камеру телефона.

Сейчас петербуржцы гадают, почему миграция завела лосей прямиком в город. Большинство горожан ставят на вырубку деревьев, другие же просто жалеют животных и желают им спокойной жизни в естественной среде обитания.

Три лося вышли на улицу Планерную в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/lahta_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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