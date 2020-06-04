Цыгане на «Инфинити» похитили петербурженку с инвалидностью

4 Июнь 2020 2020-06-04T01:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Цыгане на «Инфинити» похитили петербурженку, страдающую психическим заболеванием. В полицию обратился старший брат пропавшей 29-летней девушки. С ней он толком не общался, хоть и жил совсем рядом, поскольку та вела маргинальный образ жизни и приглашала к себе домой в деревне Старо-Паново Красносельского района бомжей, пьяниц и, как раз-таки, цыган. Мужчине о происшествии рассказала соседка исчезнувшей девушки.

- Женщина сообщила, что 1 июня ранним утром ей позвонила пропавшая. Она утверждала, что ее насильно удерживают на неизвестном адресе для того, чтобы завладеть ее имуществом. По словам брата, цыгане ходили к сестре на протяжении двух недель. С одним из них, мужчиной на вид около 30 лет, у нее точно был секс, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Исчезнувшая получает пенсию по инвалидности, что дополнительно могло привлечь злоумышленников. Цыган собирались искать по машине, однако вскоре в полицию дозвонился брат девушки, который попросил прекратить все мероприятия, поскольку его сестра вернулась домой. Она заверила, что с ней не делали ничего плохого и претензий не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU