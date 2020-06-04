Дожди и прохлада накроют Санкт-Петербург в четверг 4 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:46:17+03:00

Направление ветра наконец сменится с северного на южное

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге резко поменялась погода. После долгих солнечных дней в Северную столицу пришли дожди. В четверг, 4 июня 2020 года, в городе почти весь день стоит ждать осадков, а солнце лишь иногда будет выглядывать из-за облаков.

- 4 июня в Петербурге облачная с прояснениями погода, днем пройдет дождь. Ветер с ночного северо-восточного сменится на восточный, юго-восточный умеренный, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха держалась на уровне плюс 11-13 градусов, днем потеплеет не сильно – всего до 14-16 градусов выше нуля.

В ближайшие дни кратковременные дожди сохранятся, зато южный ветер принесет в город тепло. Так, в пятницу, 5 июня, в Петербурге ожидается до плюс 20-22 градусов, а в субботу, 6 июня, и того больше – 21-23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU