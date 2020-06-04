2020-06-04T08:13:36+03:00
Происшествия

BMW протаранила машину скорой помощи на набережной Фонтанки

По словам очевидцев, иномарка летела на красный свет светофора [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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BMW и "скорая" попали в ДТП в центре ПетербургаBMW и "скорая" попали в ДТП в центре ПетербургаФото: принтскрин видео.
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На пустой, ночной дороге в Санкт-Петербурге «встретились» BMW и машина скорой помощи. В ночь на четверг, 4 июня 2020 года, на пересечении набережной Фонтанки и Московского проспекта произошло ДТП между иномаркой и медицинской службой. В социальной сети появилось видео с места аварии, на котором «скорая» словно протаранила легковушку и впечатала ее в столб. Однако свидетели произошедшего говорят об обратном.

- Скорая ехала по Московскому в сторону центра с «мигалками» на явный сто процентный зеленый. Секунд за 10 до ДТП я уступил полосу «скорой» и ехал за ней. BMW шел на красный -остальные авто на Фонтанке уже давно стояли. BMW ударил скорую и ушел в столб. Если бы не скорая - BMW ударил бы меня, - признался автомобилист.

Несмотря на сильный удар, пострадавших нет. Очевидцы также говорят, что в «легковушке» сработали подушки безопасности, поэтому авария обошлась без травм.

Однако кто же стал виновником ДТП, предстоит определить инспекторам ГИБДД.

ДТП "скорой" и BMW на набережной Фонтанки в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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