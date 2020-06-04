Машина загорелась после громкого хлопка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:33:50+03:00

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В Московском районе Санкт-Петербурга сгорела машина. В одиннадцатом часу вечера среды, 3 июня 2020 года, жители домов на перекрестке Благодатной улицы и Московского проспекта услышали громкий хлопок.

- Только хлопок услышали. Пожарные через минуту уже были на месте, - рассказали очевидцы в социальной сети.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:42, а в 23:22 он уже был ликвидирован. По итогу, у автомобиля марки «Хендай» выгорел моторный отсек. Пострадавших при этом нет.

- Потом, когда машину уже забрали, на это место пришел молодой человек и искал, куда делась машина. С его слов, он отдал ее на выкуп и с первого числа водитель должен был начать за нее платить, - рассказала в соцсети местная жительница.

Однако кому принадлежал автомобиль, предстоит узнать специалистам. Причины возгорания также установят эксперты.

Машина загорелась после хлопка на Московском проспекте в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU