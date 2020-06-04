2020-06-04T09:03:45+03:00
Общество

Гидравлические испытания пройдут в Центральном районе Санкт-Петербурга 4 июня

Температура воды во время проверок теплосетей не более 40 градусов
Лилия КОЗЛОВА
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В Центральном районе Петербурга 4 июня пройдут испытания теплосетейВ Центральном районе Петербурга 4 июня пройдут испытания теплосетейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге ведется подготовка к новому отопительному сезону, в связи с чем проходят проверки тепловых сетей на плотность и прочность. В четверг, 4 июня 2020 года, гидравлические испытания намечены в Центральном районе. В течение дня по трубам будет пускаться вода под напором, которая поможет найти слабые места.

- Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры, - рассказали в «Теплосети».

В компании напомнили, что во время испытаний могут случаться прорывы или вытекание воды из-под земли. В таких случаях ни в коем случае нельзя подходить к этому месту, так как это может быть опасно. Следует позвонить в 112 и рассказать о случившемся.

Также петербуржцам напомнили, что отключение горячей воды в Центральном районе сокращено с 14 до 12 дней. Уменьшить срок удалось благодаря переводу потребителей на резервный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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