2020-06-04T09:03:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 4 июня 2020 года: Новые случаи заражения вахтовиков

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 4 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще у 28 жителей Карелии обнаружен коронавирус 4 июняЕще у 28 жителей Карелии обнаружен коронавирус 4 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости на 4 июня 2020 года говорят о тот, что случаи заражения продолжают увеличиваться. На строительной площадке Белопорожской ГЭС еще у 10 вахтовиков обнаружили вирус. Всего за сутки COVID-19 подтвердился еще у 28 человек.

- 28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС, - сообщили в оперативном штабе.

Ранее вспышка на стройплощадке среди вахтовиков была зафиксирована 2 июня. Тогда коронавирус выявили сразу у 37 человек.

Выздоровели еще 15 человек: 7 в Петрозаводске, 5 в Олонецком районе, 2 в Лахденпохье и 1 в Прионежье.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели 548 человека, из них 218 выздоровели и 3 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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