В Петербургском метрополитене произошел сбой системы пополнения проездных

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:41:25+03:00

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В метрополитене Санкт-Петербурга с самого утра четверга, 4 июня 2020 года, возникли проблемы. Пассажиры пожаловались в социальной сети о том, что произошел сбой системы, из-за чего проездные билеты не пополняются. «КП-Петербург» выяснила, как метро разбирается с проблемой.

- С утра есть проблемы, но по чьей вине, сложно сейчас сказать. Может быть проблема на стороне банков или разработчиков оборудования, - уточнили в пресс-службе.

Действительно в Петербургском метрополитене временно не работает пополнение проездных. Однако как скоро неполадка будет исправлена, не известно. Пока что пассажирам предлагается приобретать жетоны.

- Жетон, это единственный способ пройти в метро, если нет средств на проездном. Поэтому, пока проблема не будет решена, предлагается этот вариант, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU