Трехлетняя девочка выжила, выпав с балкона 12 этажа жилого дома в Санкт-Петербурге

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:06:43+03:00

Трехлетняя девочка выпала с балкона 12 этажа по недосмотру родителей в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этот момент пьяные родители ребенка были в квартире

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В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка выпала с балкона 12-го этажа и чудом выжила. Около 22:30 часов среды, 3 июня 2020 года, от дома 6, корпус 2 по улице Вавиловых ребенка экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.

- Девочка выпала с балкона квартиры по недосмотру родителей. Известно, что в этот момент взрослые находились дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Малышку забрали в детскую больницу имени Раухфуса. У нее диагностировано множество травм: черепно-мозговая травма, ушиб легких, почек, разрыв селезенки, перелом правой бедренной кости со смещением. Сейчас ее жизнь спасают врачи.

Оба родителя были доставлены в отдел полиции. Семья оказалась неблагополучная. 37-летняя мать и 39-летний отец не работают, с 2018 по 2019 года семья состояла на учете по делам несовершеннолетних. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU