Трехлетняя девочка выжила, выпав с балкона 12 этажа жилого дома в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка выпала с балкона 12-го этажа и чудом выжила. Около 22:30 часов среды, 3 июня 2020 года, от дома 6, корпус 2 по улице Вавиловых ребенка экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами.
- Девочка выпала с балкона квартиры по недосмотру родителей. Известно, что в этот момент взрослые находились дома в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Малышку забрали в детскую больницу имени Раухфуса. У нее диагностировано множество травм: черепно-мозговая травма, ушиб легких, почек, разрыв селезенки, перелом правой бедренной кости со смещением. Сейчас ее жизнь спасают врачи.
Оба родителя были доставлены в отдел полиции. Семья оказалась неблагополучная. 37-летняя мать и 39-летний отец не работают, с 2018 по 2019 года семья состояла на учете по делам несовершеннолетних. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU