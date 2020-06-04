2020-06-04T10:16:46+03:00
Происшествия

В Карелии госпитализировали 76 вахтовиков со стройки ГЭС

Эвакуация зараженной смены завершена, с 4 июня начнется полная дезинфекция поселка строителей
Петр КИБЕР
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76 вахтовиков в Карелии госпитализированы с коронавирусом.76 вахтовиков в Карелии госпитализированы с коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Карелии завершили эвакуацию смены строителей Белопорожской гидроэлектростанции, в поселке которых случилась вспышка коронавируса. В больницы были госпитализированы 76 человек, а еще 168 рабочих находятся в обсерваторах.

- Всего 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями. Местонахождение четырех человек уточняется, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Карелии.

Кроме 76 строителей с подтвержденным коронавирусом, еще 10 человек госпитализированы с условно-подтвержденным диагнозом. Плюс 18 рабочих с отрицательным результатом теста, но с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением медиков.

По состоянию на 3 июня эвакуация зараженной смены завершена. На строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С 4 июня начнется полная дезинфекция поселка строителей, после которой прибудет новая смена рабочих, чтобы стройка не останавливалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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