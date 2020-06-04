Еще более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге на 4 июня 2020 года

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:35:03+03:00

Еще более 15 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смольный отчитался о ситуации с коронавирусом в городе

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Утром в четверг, 4 июня 2020 года, Смольный отчитался о борьбе с новой инфекцией COVID-19. Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус еще 15311 человек. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- На данный момент под медицинским наблюдением на карантине находится 4113 человек. Из них 263 - в обсерваторе, 803 - на самоизоляции, 3047 - после контакта с зараженными, - сообщили в администрации города.

Горожане продолжают звонить по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние сутки специалистами было обработано 1123 вызова.

Также петербуржцы звонят с подобными вопросами и на номер 112. За сутки зарегистрировано 405 обращений. Из них 41 человек сообщили, что вернулись из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU