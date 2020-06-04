Под Бокситогорском нашли в канаве старые «Жигули» с подростком в салоне
Полицейские Ленинградской области по горячим следам раскрыли угон старых «Жигулей», на который пожаловался их владелец. Самого злоумышленника тоже нашли быстро – он спал в салоне машины.
- 3 июня сотрудниками полиции во время патрулирования на 11 км автодороги «Бокситогорск-Бор-Бочево-Колбики» обнаружен автомобиль ВАЗ-2105, под управлением подростка 2003 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения совершил съезд в кювет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Сам горе-угонщик в результате ДТП не пострадал. Его отвезли в отделение, где и составили протокол за вождение в пьяном виде. После чего парня передали с рук на руки родителям.
А через некоторое время на парня было заведено и уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Заявление по угону в тот же день подал владелец «пятерки».
Пока подростка оставили под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU