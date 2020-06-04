2020-06-04T11:10:10+03:00
Общество

Еще 52 человека заболели коронавирусом в Ленинградской области

Новые данные на 4 июня опубликовал Оперативный штаб
Петр КИБЕР
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Еще 52 жителя Ленобласти заболели коронавирусом.Еще 52 жителя Ленобласти заболели коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом привел новые данные по состоянию на 4 июня 2020 года. Так, стало известно, что в Ленинградской области выявлены еще 52 случая заболевания инфекцией COVID-19.

- Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии достигло 3034 человек, - сообщает Информационный центр Оперштаба.

Из этого числа 1829 пациентов вылечились, причем прибавка за минувшие сутки составила 78 человек , что почти в полтора раза больше количества заболевших. Такое происходит не первый день и означает явную положительную динамику в борьбе с коронавирусом.

Число смертельных случаев в Ленобласти за последние 24 часа не изменилось, от заражения COVID-19 погибли 15 пациентов.

В активном состоянии болезни, в стационарах или под присмотром врачей на амбулаторном лечении находятся 1190 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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