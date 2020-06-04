Обочины Ленинградской области начали обрабатывать от борщевика химией
В Ленинградской области началась борьба с ядовитым борщевиком. С четверга, 4 июня 2020 года, дорожники преступили к обработке обочин региональных дорог химикатами – гербицидами, чтобы предотвратить рост опасного растения. При этом местных жителей предупредили, что следует беречь себя на время опрыскивания.
- На обрабатываемых территориях, запрещается пребывание людей в течение 3 дней после обработки, сенокошение, выпас лактирующего скота, а также сбор грибов и ягод в год обработки на расстоянии до 30 метров от автомобильных дорог, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.
Химическая борьба с борщевиком рядом с областными трассами будет вестись до 29 июня. Опрыскивание осуществляется сертифицированными препаратами, содержащими сульфометурон-метил.
Борьбу с борщевиком также проводят и в сельском хозяйстве области. Комитетом по агропромышленному комплексу предоставляются субсидии муниципальным образованиям. В этом году господдержку получают 68 муниципальных образований из 16 муниципальных районов региона.
Борщевик обрабатывают химикатами на обочинах трасс в Ленинградской области.Видео: Дорожный комитет ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU