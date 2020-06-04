2020-06-04T11:54:46+03:00
Происшествия

В Киришах электрика убило током на работе

Следственный комитет начал проверку
Петр КИБЕР
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В Киришах электрика убило током.В Киришах электрика убило током.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи киришского отдела СК России начали проверку по факту гибели электромонтера, которого убило током на работе. Трагедия произошла утром 4 июня в городе Кириши. Здесь было найдено тело 37-летнео мужчины с признаками электротравмы.

- По данным следствия, во время монтажных работ электрооборудования на территории одного из предприятий, монтер был поражен разрядом электричества, в результате чего скончался на месте, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

На место происшествия уже выехала следственно-оперативная группа. Сейчас следователи беседуют с руководством фирмы, опрашивают свидетелей, а также выясняют все обстоятельства смертельного инцидента и устанавливают возможных виновников трагедии.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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