Москвич в соцсетях шантажировал обнаженными фотографиями 11-летнюю девочку из Санкт-Петербурга

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:19:28+03:00

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Полицейские Санкт-Петербурга нашли анонима, который шантажировал маленькую девочку, заставляя ее отсылать ему фотографии эротического содержания. Под подозрение пал москвич. 28-летний житель столицы писал 11-летней петербурженке пока ее мать не узнала об этом и не написала заявление. Утром 3 июня 2020 года его задержали.

- 16 марта 2020 года в полицию обратилась 49-летняя петербурженка, которая рассказала, что неизвестный пишет ее дочери в социальной сети. С 4 по 13 марта он вел переписку девочкой на сексуальные темы циничного характера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В итоге инкогнито уговорил 11-летнюю девочку сделать ему фотографию эротического характера, которой он продолжил ее шантажировать, требуя все больше снимков.

Полиция возбудила уголовное дело и в 8 утра 3 июня задержала подозреваемого в съемной квартире в Москве. При обыске у него изъяли четыре ноутбука, а также флешнакопитель.

ИСТОЧНИК KP.RU