2020-06-04T13:01:14+03:00
Происшествия

Асфальт провалился у детского сада на Энтузиастов в Санкт-Петербурге

Еще две ямы появились у жилого дома на проспекте Ударников [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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У детского сада в Петербурге провалился асфальтУ детского сада в Петербурге провалился асфальтФото: СОЦСЕТИ
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На территории детского садика на проспекте Энтузиастов провалился асфальт. Жители Санкт-Петербурга в четверг, 4 июня 2020 года, пожаловались в социальной сети на дыру рядом с детском учреждением. Местные жители опубликовали фотографию, на которой яма огорожена лентой.

- Также рядом у дома по адресу проспект Ударников дом 19, корпус 3 образуется еще два провала, - рассказали местные жители.

Также провалы появились рядом с жилым домом Фото: СОЦСЕТИ

Также провалы появились рядом с жилым домомФото: СОЦСЕТИ

На втором фото видны две ямы на территории палисадника. Недалеко от него также располагается детское учреждение.

Горожане рассказали, что на этом месте, где образовались провалы, осенью 2019 года прошли работы по замене труб. Возможно, именно из-за этого земля начала проваливаться вниз.

Также местные жители пожаловались, что оперативно службы проблему не исправили. Были ли обращения по данному вопросу, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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