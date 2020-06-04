2020-06-04T13:57:37+03:00
Общество

Около 44 млн рублей выплатили сотрудникам социальных учреждений в Санкт-Петербурге

Всего из резервного фонда России городу на это выделено более 154 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге начались выплаты сотрудникам социальных учрежденийВ Петербурге начались выплаты сотрудникам социальных учрежденийФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге начались выплаты сотрудникам социальных учреждений. Уже перечислено около 44 миллионов рублей. Об этом в четверг, 4 июня 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- С конца мая начались выплаты за счет средств федерального бюджета сотрудникам стационарных социальных учреждений. Выплачено уже около 44 млн рублей, - рассказал Беглов, отметив, что всего на выплаты из резервного фонда России Петербургу выделено более 154 миллионов рублей.

На сегодняшний день в Северной столице подтверждено почти 17,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения на данный момент равен 0,98.

С 1 июня в городе начались послабления режима самоизоляции. Людям старше 65 разрешено выходить из дома. Маски и перчатки на улице в обязательном порядке тоже отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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