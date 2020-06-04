На Невском проспекте мужчине прострелили голову

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:25:42+03:00

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Стрельба среди бела дня произошла 4 июня в самом центре Санкт-Петербурга. У дома 137 по Невскому проспекту прохожие увидели лежащего на земле окровавленного мужчину, которому пытался помочь полицейский.

- На Невском 137 лежит мужчина с травмой головы, полицейский пытается остановить кровь. Мужчина в сознании, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вскоре на место инцидента прибыла машина скорой помощи и пострадавшего увезли в больницу. А через некоторое время появились и подробности произошедшего. Оказалось, что это не банальный несчастный случай, а криминальные разборки.

В петербургском Главке «Невским новостям» рассказали, что ранение мужчина получил в ходе конфликта. Оппонент выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавший жив, но находится в тяжелом состоянии.

Причины инцидента выясняет полиция.

На Невском проспекте нашли окровавленного человека.Видео: vk.com/spb_today / Дмитрий Щербаков

ИСТОЧНИК KP.RU