На Невском проспекте мужчине прострелили голову
Стрельба среди бела дня произошла 4 июня в самом центре Санкт-Петербурга. У дома 137 по Невскому проспекту прохожие увидели лежащего на земле окровавленного мужчину, которому пытался помочь полицейский.
- На Невском 137 лежит мужчина с травмой головы, полицейский пытается остановить кровь. Мужчина в сознании, - сообщали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Вскоре на место инцидента прибыла машина скорой помощи и пострадавшего увезли в больницу. А через некоторое время появились и подробности произошедшего. Оказалось, что это не банальный несчастный случай, а криминальные разборки.
В петербургском Главке «Невским новостям» рассказали, что ранение мужчина получил в ходе конфликта. Оппонент выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавший жив, но находится в тяжелом состоянии.
Причины инцидента выясняет полиция.
На Невском проспекте нашли окровавленного человека.Видео: vk.com/spb_today / Дмитрий Щербаков
ИСТОЧНИК KP.RU