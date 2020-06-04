Городские трамваи состыковали с «Чижиком»

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:32:31+03:00

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С 8 июня будет продлена трасса трамвайного маршрута номер 10. Он будет доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «улица Передовиков», что уберет неудобство для пассажиров – им не придется идти пешком 700 метров до остановки «Чижика», который состыкуют с трамваями «Горэлектротранса».

- С 8 июня 2020 года трамваи № 10 будут доезжать по Ириновскому проспекту до остановки «Улица Передовиков», где пассажиры смогут сделать удобную пересадку на маршрут № 63 (трамвай «Чижик»), а также на автобусы №№ 15 и 28, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Договоренность между городом и частным трамвайным оператором восстановила транспортную систему Красногвардейского района. Которая существовала до 2018 года, когда 10-й маршрут был «урезан» до Бокситогорской улицы.

Теперь и городские трамваи и «Чижики» будут использовать одну остановку, а для пересадки надо будет лишь перейти с одной ее стороны на другую.

ИСТОЧНИК KP.RU